Dan detención preventiva a dos jóvenes pandilleros

El juez Primero de Instrucción Penal Cautelar de La Paz, Román Castro, determinó la detención preventiva en el centro de Qalahuma de Viacha para Adrián Gabriel V. y Yamil Andrés Ch. miembros del grupo Cartel Family, acusados de agredir brutalmente a una pareja.



El 27 de febrero una pareja de jóvenes fue interceptada y brutalmente agredida por pandilleros en la calle Montevideo y Capitán Ravelo de la zona central de La Paz, en complicidad con otros ocho miembros.



El hecho fue registrado por una cámara de seguridad privada y mediante la cual se pudo identificar a los agresores. Las victimas presentan fracturas y lesiones en distintas partes del cuerpo.



"En la audiencia de medidas cautelares se ha dispuesto la detención preventiva de los dos imputados toda vez que los mismos no han agotado riesgos procesales", indicó Román.



El juez dijo que el fiscal del caso, Oscar Campero, ha considerado que los acusados podrían obstaculizar las investigaciones o en su defecto darse a la fuga, por lo cual se ha determinado la detención para los mismos.



El abogado de las víctimas, Moisés Ponce de León, señaló que "de acuerdo a la imputación que ha hecho el Ministerio Público se ha llegado a demostrar en audiencia la participación de ambos imputados en el delito de robo agravado y lesiones simples".



Ponce agregó que en la audiencia no se ha presentado ningún historial penal de Adrián Gabriel V., de quien el ministro de Gobierno, Carlos Romero, mencionó que cuenta con antecedentes por atraco y robo.

Asimismo, el abogado de los detenidos, Alexis Fuentes, apeló la decisión del juez y alegó que sus defendidos no tienen ningún antecedente penal; el jurista no descartó que el caso pueda resolverse vía conciliación.



Fuentes señaló que ha "planteado la petición de las medidas sustitutivas que se aplica a la presente causa" pero el juez valoró más la contundencia de las declaraciones de las víctimas y los testigos y determinó la detención para los dos jóvenes acusados.