Agresor intentó llevar a Ixiamas a la víctima

El suspendido presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, Marín Sandoval, del MAS, intentó trasladar a su pareja, Litzi R. P., a la localidad de Ixiamas, ubicada en el norte paceño, después de haberla golpeado. El agresor hizo el intento bajo amenazas e incluso se comunicó con familiares de la víctima.



Sandoval está aprehendido por los delitos de lesiones graves y violencia intrafamiliar. Su audiencia cautelar no se ha ejecutado y se prevé que pase la Nochebuena en celdas judiciales. El agresor reconoció haber golpeado a Litzi, y ella lo defendió y minimizó el hecho.



Ayer, el tío de Litzi, Miguel Depara, denunció que Sandoval intentó llevar a la víctima a Ixiamas, en el norte de La Paz, para que el caso no sea descubierto por la prensa.



El pedido de llevarla

“Llorando llamaba (Marín) para que nos vayamos a Ixiamas, ‘que la prensa no la encuentre, por favor tío, por favor Miguel’”, exclamó Sandoval a Depara en contacto telefónico luego de la agresión, según relató el familiar a Erbol.



Por su parte, la madre de Litzi, Noemí Paz, relató que el masista la llamó para pedirle que su hija recapacite y no se haga mostrar ante los medios. “Me pidió ayuda, me dijo que lo ayudara”, dijo la madre.



La víctima interpuso una denuncia por violencia; sin embargo, la retiró luego de recibir amenazas de Sandoval, según comentó Depara, por la vía de la plataforma de WhatsApp