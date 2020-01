Mineros dinamitan Pongo y amenazan a pobladores

Mineros cooperativistas de Kami dinamitaron un cerro de Pongo, poblado de Cochabamba y amenazaron a sus ponladores. Existen viviendas, la posta sanitaria y la radio local afectadas por las pedradas de la detonación.



"Pongo ha sido invadida por los mineros cooperativistas, han dinamitado el cerro y hay postas de salud con agujeros de las piedras que han caído, también ha afectado a la radio", explicó a EL DEBER Anacleto Mollo, responsable de la emisora local.



Mollo relató que "son como 300 cooperativistas que han llegado para tomar el poblado, han dinamitado el cerro, esta a la orilla la población y hay como 50 policías y son poquitos para hacer frente a los mineros que se están movilizando".



"Las viviendas fueron afectadas y hay autos, dos piedras cayeron a la radio y los mineros están molestos y nos han amenazado, diciendo que no digamos nada o van a meter una dinamita. Los policías no pueden hacer nada", relató el poblador.



De acuerdo a la versión del ministro de Gobierno, Carlos Romero, los cooperativistas mineros reunieron al menos 10 fusiles Mauser para usarlos contra los efectivos de la Policía. "Ya es una acción no reivindicativa sino política, este conflicto ha adquirido connotaciones violentas, busca generar bajas", alertó.