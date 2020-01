Vice dice que "mafia" está detras del caso Zapata

El vicepresidente Álvaro García Linera calificó este miércoles a dirigentes opositores, medios de comunicación y abogados como una "mafia mediática-política" que estuvo a la cabeza de una "conspiración" por el caso de Gabriela Zapata y que se perseguirá a los "mafiosos" que le mintieron al país y al presidente Evo Morales. Amenazó a los culpables con penas de cárcel.



"Si esos medios de comunicación mafiosos y mentirosos, esos abogados mafiosos y mentirosos, esos políticos mafiosos y mentirosos fueron capaces de atacar a un Presidente, imagínense que harán con ustedes", expresó el Vicepresidente en la inauguración del congreso de comunidades interculturales en Chimoré, Cochabamba.



El caso Zapata estalló en febrero pasado cuando se conoció la existencia de un certificado de nacimiento de un supuesto hijo del Presidente y de su exnovia, Zapata, quien había trabajado en una empresa china que logró millones de dólares de contratos con el Estado.



Zapata señaló en una reciente declaración judicial que el abogado Eduardo León, junto a Cynthia Perou, supuesta asistente de Samuel Doria Medina, organizaron la estrategia para presentar un niño falso como si fuera hijo suyo y del presidente Morales.



García Linera manifestó que engañaron al país haciendo creer que el hijo de Evo Morales vivía y que había tráfico de influencias de parte del Primer Mandatario y su expareja, Gabriela Zapata, por ello "se debe perseguir a los mafiosos".



"Aquí no hay persecución política, hay persecución de mafiosos, de delincuentes que se quieren hacer pasar como políticos y son los que han engañado a Bolivia", sostuvo García.



Nombró a medios de comunicación como Erbol, Los Tiempos, El Deber, ANF y Página Siete que supuestamente realizaron un "ataque despiadado" en contra del Jefe de Estado.



"Esos medios, esos abogados son capaces de vender a su madre, de vender a Bolivia, renegar de Dios, con tal de obtener su objetivo político de dañar a Evo Morales y de hacer daño a Bolivia", remarcó.



El segundo mandatario dijo que de acuerdo a las declaraciones de Zapata, los abogados y políticos "desalmados" pagaron a una familia para hacer pasar a un niño por el hijo de Evo Morales y que medios de comunicación "mintieron" para "hacer daño a un indígena".



"Aquí no hubo inocentes, una mujer mentirosa, abogados mafiosos, medios mentirosos y políticos tramposos que juntos han hecho una conspiración política mediático contra Bolivia", manifestó.



Recalcó que los responsables deben ir a la cárcel y que "la ley se aplicará con todos los mentirosos".



"Hemos derrotado con la verdad y los responsables tienen que ir a la cárcel, no vamos a perdonar que se use así la ley, que se maltrate la dignidad de un niño, no vamos a permitir que se engañe a la población, por eso van huyendo como ratas porque la ley se va aplicar tarde o temprano con los mentirosos", apuntó.