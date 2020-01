Brasil estabiliza su demanda de gas natural de Bolivia

Tras un periodo de baja demanda de gas por parte de la petrolera brasileña Petrobras, esta empresa prácticamente estabilizó las nominaciones de volúmenes del energético boliviano y en la actualidad importa 28,3 millones de metros cúbicos día de gas (MMm3/d). Mientras que Argentina mantiene su requerimiento entre 17,5 y 18 millones y el mercado interno oscila entre 11,7 y 12 millones.

Así lo refleja un informe de YPFB Transporte en el que se evidencia que desde el 1 de marzo se elevó la demanda a 25,4 MMm3/d y se mantuvo en 25,2 millones el 2 del mismo mes. Sin embargo, se registró un leve repunte a 26,1 millones el 3 de marzo y luego descendió a un promedio de 23,1 millones el 4, 5 y 6 de ese mes y posteriormente subió paulatinamente.



En abril se elevó hasta 28,3 millones. Por otro lado, la exportación de gas al mercado de Argentina se situó en un promedio de 18 millones en marzo y en abril está entre 16,1 y 17,5 millones.

El Banco Central de Bolivia refirió que los descensos más pronunciados del precio de exportación del gas se dieron en los dos primeros trimestres de 2016 y a partir del tercero se observa una leve recuperación que se consolidará en 2017. En el cuarto trimestre de 2016 Brasil pagó $us 3,1 por millón de BTU (en 2015 fue de $us 4,4) y Argentina $us 3,9 por millón de BTU (en 2015 pagó $us 5).

YPFB no respondió al requerimiento periodístico.

Advierten de ola invernal

Los expertos Hugo del Granado y José Padilla, si bien destacan el incremento de las nominaciones, recuerdan que se avecina la ola invernal en Argentina lo que obligará al país a enviar más de 20 MMm3/d de gas a partir de junio.



También advierten que los volúmenes de exportación a Brasil hasta el 2019 serán inestables, debido a la actividad de las hidroeléctricas que se encuentran en Brasil durante el periodo de lluvias, factor determinante para que el requerimiento del gas sea menor.



“A partir del 2020 cuando se renueve el contrato de venta a Brasil, es posible que no sea Petrobras el mayor comprador de gas, sino empresas privadas que se encuentran a lo largo del gasoducto. Lo importante ahora es la negociación del precio y el volumen, ambos tienen que ser competitivos para el país”, indicó.



Padilla y del Granado añaden que hay atrasos en las inversiones de exploración y explotación debido a que los incentivos otorgados por el Gobierno no son atractivos y no surge otra ley de hidrocarburos.

¿Autosuficiencia de Brasil?



Según el ministro de Minas y Energía, Fernando Coelho Filho, Brasil alcanzará autosuficiencia en materia de gas natural dentro de cinco años gracias al aumento de la producción de hidrocarburos en aguas ultraprofundas.



Refirió que el campo Pão de Açúcar en la cuenca Campos tendrá un papel preponderante en la nueva matriz, puesto que aportará 15Mm3/d para inicios de la próxima década.



“Está comenzando el proceso de renegociación con Bolivia y, posiblemente, deberá ser un volumen menor de lo que se importa hoy, porque vamos a tener, a partir de 2021, una entrada de mucho gas de campos de aguas ultraprofundas locales", comentó el ministro en un evento en Río de Janeiro, según el diario O Globo