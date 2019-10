Evo: "Quien se escapa es un delincuente confeso"

El presidente del Estado, Evo Morales, escribió en su cuenta en Twitter que "quien se esconde o escapa es un delincuente confeso. No es un perseguido político", en clara alusión a la salida del país del periodista Carlos Valverde.



"He sido procesado desde (el gobierno de) Víctor Paz Estenssoro hasta Tuto Quiroga y no me escapé ni me escondí. Les gané con la verdad", dice el mandatario, agregando que en el gobierno de Carlos Mesa con "fiscales camuflados" fueron detenidos 17 dirigentes cocaleros del Trópico y usando avión Hércules estadounidenses los trasladaron a La Paz para procesarlos.



Valverde viajó a Buenos Aires, Argentina, luego de haberse mantenido por algunos días a "buen recaudo", tras las acusaciones que lanzó el Gobierno en su contra por el caso Zapata. No obstante, aseguró que volverá al país y que solo ha salido por unos días para "descomprimir" el ambiente tenso.