Muere Yolande Betbeze, miss que quebró moldes

En 1951, Yolande Betzebe Fox fue coronada como Miss América y de inmediato puso las cosas claras para los organizadores: si bien había aparecido en traje de baño durante el certamen no volvería mostrarse así en ninguna exhibición o revista.



Esta negativa es histórica porque terminaría definiendo el mundo de los reinados de belleza hasta la actualidad. La obligación para que Yolande aparezca luciendo los trajes de uno de los auspiciadores del evento no se encontraba establecida en ninguna parte de su contrato lo que obligó a los patrocinadores a establecer nuevas reglas para este tipo de eventos e impulsó la creación de Miss Estados Unidos y Miss Universo.



"La gente me pueden agradecer o culparme por eso ", solía afirmar Betzebe cuando rememoraba su historia como reina de belleza, según recuerda este jueves el diario Washington Post.



Yolande falleció el pasado 22 de febrero a los 87 años de edad en un hogar de ancianos en Washington, pero la noticia recién fue reproducida por medios estadounidenses en las últimas horas.



Activista social



Bebtzebe Fox era cantante lírica, su talento como soprano fue el que llamo la atención de sus cercanos en la Universidad de Alabama, que terminaron convenciéndole para que se presente al concurso de belleza que finalmente ganaría. Pero tras esa voz e imagen limpia se encontraba una mujer con fuertes convicciones.



En los años siguientes a su reinado, Yolande denunció las exclusiones que existían detrás de los concursos de belleza. Además fue voluntaria de una plataforma que luchaba por la igualdad racial y promovía los derechos civiles. Una imagen suya en una protesta en Nueva York a favor de los estudiantes negros de Carolina del Sur fue reproducida en todos los periódicos de su país.



La prensa estadounidense la recuerda como una de las primeras mujeres que se opuso de la manera más firme a los estereotipos machistas y contribuyó al debate sobre el propósito de los concursos de belleza. ,