Agencias alertan deterioro de 40.000 garrafas de GLP

En Santa Cruz se cocina a fuego lento un problema que aún no estalla. Las distribuidoras de garrafas de GLP alertan que unos 40.000 cilindros están deteriorados, algo que puede llegar a afectar el normal suministro del carburante.



Nestor Zamora, presidente de la Cámara Departamental de Distribuidores de GLP de Santa Cruz (Caddig), sostuvo que la situación ya es insostenible y que las 21 agencias y en particular a las nueve que operan en la ciudad ya no tienen espacio para seguir almacenando las garrafas que tienen algún desperfecto y que por norma de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ya no pueden estar en el mercado.



Zamora explicó que debido a esta situación hay agencias que tienen 7.000 garrafas, pero solo 1.500 están habilitadas para su comercialización, por lo que en muchos casos por la poca cantidad de envases los camiones distribuidores no están llegando a todos los barrios. De seguir así, Zamora subrayó que puede haber un serio desabastecimiento del producto.



El origen del problema

Hasta abril de 2013, de los Bs 22,50 que se cobra al consumidor por una garrafa de 10 kilos, Bs 0,96 se destinaban para reposición, es decir para la compra de cilindros nuevos.

Eso cambió en mayo por una resolución 1159/2013 de la ANH que baja a Bs 0,59 el monto para la compra de nuevos cilindros e incorporar el factor recalificación y reparación de garrafas con un importe de Bs 0,09.

En julio de 2014 la resolución 1174 de la ANH otra vez mueve los montos y determina que solo Bs 0,53 se destinen para la compra de cilindros y que Bs 0,10 vayan para la reparación de los mismos.



Sin embargo, Mauricio Calderón, secretario de la Cámara Nacional de Distribuidores de GLP, remarcó que el trabajo de las recalificadoras que tiene YPFB no está respondiendo de la mejor manera a la necesidad de reparar las garrafas que tengan algún problema.

Calderón indicó que el problema que sufre Santa Cruz se debe a que su clima cálido y húmedo afecta con mayor rapidez a las garrafas por lo que urge que tengan un mantenimiento adecuado.

Mario Pimentel, vicepresidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de GLP, sostuvo que el problema que hay en Santa Cruz debe ser resuelto lo antes posible porque tener cilindros con problemas es un enorme peligro para la población que usa el carburante.

Pimentel sostuvo que en Tarija no hay tal inconveniente, pero eso no deja de preocupar con lo que sucede en Santa Cruz, que al ser el principal demandante de GLP debería haber una planta recalificadora en dicha localidad