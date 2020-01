Suman los pedidos para cambios en el Gabinete

Los ministros de Trabajo, Gonzalo Trigoso; Salud, Ariana Campero; Desarrollo Productivo, Verónica Ramos; y Medio Ambiente y Agua, Alexandra Moreira, fueron identificados por la Central Obrara Boliviana (COB) como quienes deben dejar el Gabinete del presidente Evo Morales.

Otros sectores hablan de más nombres, mientras que el jefe de la bancada de Unidad Demócrata (UD), Arturo Murillo, dijo que con se debe optar por técnicos especializados en las áreas correspondientes y no efectuar designaciones improvisadas.

Después del 22 de enero, Día del Estado Plurinacional, se dilucidará qué autoridades se quedan y cuáles se van. El propio Morales anticipó antes que acabe 2016 que realizará cambios dentro de su equipo de colaboradores.

"Que no se cambie el gabinete para que no cambie nada y sigan los mismos que aplauden, que no hacen gestión, callados obedecen y son ministerios políticos, cuando deberían ser técnicos experimentados", manifestó el senador opositor.

Guido Mitma, dirigente obrero, apuntó sobre todo al ámbito productivo, que a su juicio no está bien administrado por las actuales autoridades. Lamentó además que no se garantizara a tiempo el suministro de agua en la sede de Gobierno.

"Es la responsabilidad que le amerita como primer ciudadano de este país, tendrá la oportunidad de poder evaluar y a partir de eso pues hacer los cambios si fueran necesarios", declaró el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), David Ramos.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo que Evo ya conoce que modificaciones hará y explicó que como cada gestión, el Gabinete en pleno presentará su renuncia cuando se conmemore un año más del mandato de Morales y esperará las determinaciones.