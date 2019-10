Bolivia invita a OEA, Unasur y UE a observar el referendo para reelección

El Tribunal Electoral de Bolivia invitó a la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Unión Europea (UE) a seguir el proceso del referendo de reforma constitucional que se celebrará en febrero para promover una nueva postulación del presidente Evo Morales.



La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona, explicó en declaraciones recogidas por la agencia estatal ABI que ese órgano espera ahora una respuesta de esas instituciones para saber si enviarán o no misiones de observación al proceso de consulta popular convocado para el próximo 21 de febrero.



El TSE también invitó a la Asociación Mundial de Órganos Electorales, indicó Uriona, quien subrayó que el objetivo de invitar a esos organismos internacionales es transparentar el proceso del referendo.



Las instituciones invitadas por el TSE ya han estado presentes en anteriores procesos electorales en Bolivia, entre ellos las últimas elecciones regionales, celebradas en marzo pasado, y las presidenciales de octubre del 2014.



Los bolivianos votarán el 21 de febrero si están o no de acuerdo con modificar el artículo 168 de la Constitución para ampliar de dos a tres los mandatos presidenciales consecutivos permitidos, al sustituir el término "una sola vez" por "dos veces".



Si gana el "Sí", Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera podrán presentarse a los comicios de 2019 en busca de un cuarto mandato hasta 2025.



Ambos iniciaron en enero pasado su tercer mandato tras ganar en 2014 los comicios generales, a los que pudieron presentarse gracias a un fallo del Tribunal Constitucional (TC).



El TC avaló la tesis oficialista de que la primera gestión (2006-2010) no es válida para el cómputo porque el país se refundó como "Estado plurinacional" en 2009.



Ese argumento es el mismo que esgrimen ahora el Gobierno y el MAS para justificar la reforma que permita la nueva candidatura de los actuales gobernantes.



El oficialismo también argumenta que Morales debe permanecer en la Presidencia hasta 2025 para asegurar el cumplimiento de la agenda con metas sociales y económicas trazadas para celebrar ese año el bicentenario de la fundación de Bolivia.



La oposición ha anunciado que dará la batalla en instancias internacionales para impedir la reforma constitucional, al considerar que la iniciativa oficialista vulnera la Carta Magna y que el TC violó normas y procedimientos al avalar el proceso.



El presidente Morales afirmó el pasado fin de semana que quienes hacen campaña por el "No" "son del imperio norteamericano" y consideró que en el referendo "hay dos caminos: si estamos con el pueblo o estamos con el imperio".