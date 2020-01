Deril, el pastor belga que brinda asistencia médica

Deril, es el nombre de este pastor belga que se robó la función en su presentación de estilo libre de la última edición del Show Mundial de Perros. El can sorprendió a todos los asistentes cuando brindó asistencia médica a Lusy Imbergerova, su propietaria.



Si bien su presentación era una más, a medida que pasaron los minutos su performance dejó a la gente aplaudiendo de pie y hasta a algunos les salieron las lágrimas.



Imbergerova trabaja en el área contable en un restaurante, pero también es adiestradora de perros de corazón.



La presentación inicia con una rutina militar, primero despierta a su dueña para empezar una jornada de entrenamientos, hasta que la representación de la explosión de una granada deja malherida a Imbergerova. El can al percatarse que no respira procede a darle RCP (reanimación cardiopulmonar) hasta reanimarla. Pero eso no es todo lo que este pastor belga "robacorazones", mejor mira el video.