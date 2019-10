El papa ofrece ayuda para lograr la paz en Colombia

El papa Francisco ofreció su "ayuda" personal y la de la iglesia católica al presidente colombiano Juan Manuel Santos para el proceso de paz con la guerrilla de las FARC en Colombia durante la audiencia privada celebrada este lunes en el Vaticano, dijo el mandatario sudamericano.



"Lo que pueda hacer yo personalmente o la Iglesia cuente con nosotros. Lo apoyamos y si necesita que juguemos un papel estamos dispuestos a hacerlo, a ayudarlo", le dijo el papa Francisco según relató Santos a la prensa al término de la audiencia con el pontífice.



Reunión del papa y Santos



Francisco recibió a puerta cerrada por veinte minutos al presidente colombiano en su biblioteca privada, en el segundo piso del palacio apostólico.



"Usted es la persona por la que más he rezado, mucho, mucho y mucho por el proceso de paz y pido, pido por ello", le dijo el papa al inicio del encuentro.



"A eso he venido, a pedirle ayuda e iluminación", le respondió Santos.

El gobierno de Santos y las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-comunistas) sostienen en La Habana (Cuba) desde noviembre de 2012 negociaciones de paz y han alcanzado acuerdos parciales, pero tienen pendientes entre otros el tema de las víctimas tras medio siglo de conflicto.



"Las víctimas están en el centro para la resolución del conflicto", le explicó Santos al pontífice latinoamericano, quien reiteró su disponibilidad y la de la Iglesia.



"El Santo Padre me dijo que si se necesita que juguemos un papel estamos dispuestos a hacerlo, algo que nos complace mucho, porque es en este momento la máxima voz autorizada que tiene en mundo", agregó el mandatario colombiano.



Santos adelantó también que Francisco aún no ha fijado la fecha ni año para un viaje a Colombia, pero admitió ante el mandatario que si se firma la paz, "eso sería determinante para la visita", aseguró.

?,

El papa Francisco recibió al presidente colombiano y a su comitiva en la Sala del Tronetto El papa habló 20 minutos con Santos, que llegó al Vaticano a "pedir su ayuda" Papa ofrece su "ayuda" a Santos para el proceso de paz en Colombia El papa Francisco ofreció su "ayuda" personal y la de la iglesia católica al presidente colombiano Juan Manual Santos para el proceso de paz con la guerrilla de las FARC en Colombia durante la audiencia privada celebrada este lunes en el Vaticano, dijo el mandatario sudamericano. Papa ofrece su "ayuda" a Santos para el proceso de paz en Colombia