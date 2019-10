Bolivia, entre los peores países de Sudamérica para ser madre

El país se sitúa en el penúltimo peor lugar de Sudamérica para ser madre, por debajo de Perú y por encima de Paraguay, según un estudio de la organización internacional “Save the Children” que se publicó el lunes por la noche.



Argentina continúa siendo el mejor lugar de esta región, seguido de Chile y Ecuador. Mientras que a nivel mundial, Noruega subió hasta a la primera posición de la lista y Somalia ocupa el último lugar por segundo año consecutivo.



El estudio fue basado en el riesgo vitalicio de muerte materna, el bienestar de los niños, el cual se mide por la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años; la situación educativa, la cual se mide por la expectativa de años de educación escolar formal de los niños; la situación económica, que es medida por el ingreso nacional bruto per cápita; y la situación política, la cual se mide por la participación de las mujeres en el gobierno nacional.



"Tenemos que hacer más para asegurarnos de que todas las madres y bebés tengan una probabilidad justa de sobrevivencia y una vida feliz y saludable... sin importar el lugar donde vivan", dijo Carolyn Miles, presidenta y directora ejecutiva de Save the Children, en una nota de prensa.



"Save the Children cree que una madre en Somalia, o con toda sinceridad, una madre en Estados Unidos, merece la misma oportunidad de prosperar que tiene una madre en Noruega", agregó la especialista.



Esta es la posición de los países de Sudamérica, según el informe denominado "El Estado Mundial de las Madres 2015: La Desventaja Urbana".



1. Argentina

2. Chile

3. Ecuador

4. Venezuela

5. Colombia

6. Brasil

7. Panamá

8. Perú

9. Bolivia

10. Paraguay