Sancionarán a quienes vendan el pan a 0,50 ctv

El gerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), Avelino Flores, advirtió con procesos a los panificadores que vendan la unidad del pan de batalla en 0,50 centavos de bolivianos. El miércoles y el jueves se vivirá un paro nacional del sector.



"EMAPA no va a dudar en hacerle el proceso correspondiente (a los panificadores) porque no tiene sentido que quieran utilizar la misma harina y vender a 0,50 centavos el pan que vendían en 0,40 centavos", advirtió Flores en entrevista con Católica TV.



El gerente de la empresa estatal informó que los panificadores recibían quincenalmente harina a 130 bolivianos, precio de la subvención, por lo que muchos estocaron ese insumo y lo pretenden utilizar para elaborar el alimento y comercializarlo a un precio mayor, obteniendo mayores ganancias.



Los dirigentes del gremio en el departamento de La Paz decidieron sumarse al paro del miércoles y jueves, por lo que no se comercializará el producto durante esas dos jornadas. Exigen la renuncia de la ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Verónica Ramos.



"El sector panificador que quiera trabajar en la producción, que nos apoye. Nosotros estamos abiertos al diálogo, siempre y cuando sea transparente y sin presiones", aseveró la autoridad a medios de comunicación.



Mientras, el ministro de Defensa, Raeymi Ferreira, visitó los centros militares de producción de pan, donde soldados se dedican a producir el alimento para evitar el desabastecimiento. Existe la capacidad de producir 200.000 unidades, aunque la demanda, solo en La Paz, es de tres millones.