Sudamérica se alista para recibir a Aerosmith

Los chicos malos de Boston vuelven a Sudamérica y sus fans del continente, incluyendo los de Bolivia, se preparan para recibirlos. El 18 de octubre, Aerosmith se presentará por primera vez en nuestro país en un espectáculo que forma parte de la gira denominada Rock n’ Roll Rumble, que también los llevará por ciudades de Colombia, Brasil, Argentina, Chile y Perú.



La banda integrada por Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Brad Whitford y Joey Kramer lleva más de 45 años en los escenarios y es una de las legendarias del hard rock. Los roqueros estadounidenses, que han hecho célebres piezas como Dream on, Walk this way, Mama Kin, Angel, Love in an elevator, Crazy, Amazing y I don’t want to miss a thing, han anunciado que esta será la última gira que realizarán, por lo tanto la expectativa para verlos en esta ocasión tiene un ingrediente especial.



Y todo comenzará este jueves 29 de octubre en Bogotá. El parque Simón Bolívar de la capital colombiana será la primera parada de Aerosmith en la región, show que ya cuenta con la mayor parte de las entradas agotadas.



Será la tercera visita de Steven Tyler y su compañeros al país cafetero, luego de los exitosos conciertos de 2010 y 2011, que dejaron a la banda con suficientes buenos recuerdos y excusas para pensar en regresar. En esta oportunidad, los norteamericanos será teloneados por las bandas locales Revólver Plateado y Stayway.



Luego será el turno de Chile. La agrupación actuará el domingo 2 de octubre en el Movistar Arena de Santiago, antes de partir hacia Argentina, donde tocará el miércoles 5 de octubre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y el sábado 8 en el estadio Único de La Plata.



La gira continuará por Brasil, el 11 del mismo mes, en el anfiteatro Beira Río, de Porto Alegre y el 15 en el Allianz Parque, de San Pablo.



El martes 18 será la jornada histórica para el público boliviano que disfrutará del show en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera. “Recuerdo que los shows que dimos en los países de Sudamérica fueron muy buenos. La pasamos muy bien, así que esperamos que en el caso de Bolivia no sea distinto”, dijo el bajista Tom Hamilton, en una reciente entrevista concedida a EL DEBER.



Luego del concierto en Bolivia, los músicos retornarán a Brasil, donde deberán presentarse en el Classic Hall de Recife, el viernes 21 de octubre. La última actuación de Aerosmith en Sudamérica será el lunes 24 en el estadio Nacional de Lima (Perú), para después dirigirse a tierra mexicana, donde tocarán en el Arena Ciudad de México el 27 de octubre.