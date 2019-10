EL DEBER es el medio más seguido en Twitter en Bolivia

EL DEBER (@diarioeldeber) es el medio boliviano más seguido en Twitter. El logro fue alcanzado este viernes, según señala la información estadística que difunde esta red social.



Hasta las 09:50 @diarioeldeber contaba con 223.923 seguidores



Este hecho ya había sido pronosticado hace un par de días por el experto en redes sociales, Pablo Rivero, que adelantó el miércoles que habrían cambios en el ranking de medios nacionales en la red de los 140 caracteres. ,

Un adelanto, en las próximas 24-48 hrs un nuevo medio será el más seguido de Bolivia en Twitter. #TwreporteBO— Pablo Andrés Rivero (@payorivero) 7 de julio de 2016 n