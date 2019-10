Vocal acusado de recibir soborno en caso Belaunde pide detector de mentiras

Ricardo Chumacero, vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, acusado de haber recibido un soborno para favorecer al empresario peruano Martín Belaunde, conminó el viernes al presidente del Consejo Nacional del Refugiado (Conare), César Siles, a un careo y a la prueba de polígrafo, para develar ese extremo.



"Conmino a Siles a que me demuestre que yo he recibido dinero o vehículo alguno, vayamos a un careo con la supuesta persona que manifiesta ese extremo o que vayamos a la Universidad Católica Boliviana, donde hay la figura de la prueba del polígrafo y que es científica donde me demuestre si efectivamente he recibido alguna dádiva", dijo tras declarar en el Ministerio Público.



Chumacero manifestó que el hecho de que Siles lo acusara de haber recibido un vehículo y al menos 100.000 dólares para favorecer con un amparo constitucional a Belaunde, es una denuncia que vulnera los más elementales derechos que tiene como persona y boliviano.



De acuerdo con Siles, Yuliano Arista, conocido como el "Curaca Blanco", primo de Belaunde, es quien reveló que se entregó dinero y vehículos a los vocales Ramiro López y Ricardo Chumacero, de la Sala Penal Primera del Tribunal de Justicia de La Paz.



Chumacero indicó que se presentó de manera voluntaria ante la Fiscalía, para aclarar las denuncias y acusaciones de Siles.



Consideró que las denuncias surgen a raíz de la resolución que dictó la Sala Plena y declaró procedente un amparo constitucional interpuesto por Belaunde, quien solicitaba la figura de "refugiado político".



Sin embargo, mencionó que después la Sala Penal Primera emitió otra resolución y medida cautelar, tras analizar el peligro que corrían la seguridad jurídica y los intereses del Estado, hecho que no era de conocimiento de esa instancia judicial.