Surge nueva hipótesis en torno a la tragedia del Titanic

Tras una investigación de más de 30 años a la catástrofe del 14 de abril de 1912, cuando el Titanic se hundió cobrándose la vida de 1.500 personas, el periodista Senan Molony en un nuevo documental, titulado "Titanic: The New Evidence", informa a Daily Mail que el naufragio no solo fue consecuencia del choque contra un iceberg sino también por un incendio en una de sus calderas de carbón.

De acuerdo con la publicación del diario británico, el incendio declarado en una de sus calderas se inició en el astillero de Belfast, este provocó serios daños al casco de la embarcación sin que fuese reparado, lo que implica que los responsables del astillero cometieron una grave negligencia.

"Esto no es sólo una simple historia de un choque contra un iceberg, sino que, en realidad, es una extraordinaria mezcla de distintos eventos y factores: el fuego, el hielo y una negligencia criminal", afirma Molony.

La publicación concluye, que la teoría del incendio en el Titanic se respalda en el análisis de los restos de la caldera del Titanic extraídas del fondo marino, en los que se observa una evidente erosión de sus materiales que poco tiene que ver con el deterioramiento provocado por los años bajo el mar.