Un gato fue rescatado de su propio pelo

Un empleado de servicios públicos de Chicago en Estados Unidos, descubrió una vida que se estaba echando a perder por el descuido de su amo.

Se trata de un gato persa de 9 años, que se encontraba en un estado deplorable. Por su parte el trabajador público decidió adoptarlo y quitarlo del lado de su anterior dueño, un anciano que no podía hacerse cargo.

"A new outfit? Is this gonna be a thing?" #sinbadthesurvivor #catsofinstagram #adoptdontshop Una foto publicada por Sinbad The Cat (@sinbad_cosplaycat) el 10 de Ene de 2017 a la(s) 5:56 PST

El principal problema del felino era su pelo, que además de ser demasiado abundante, tenia la acumulación de mugre de muchos años atrás. Sin embargo, el encargado del rescate lo llevo al refugio de animales local The Anti-Cruelty Society, en donde prontamente lo atendieron.

Le fueron retirados 2.3. kilos de pelo, por lo que el animal al fin pudo sentirse liberado y con mejor movilidad de sus extremidades, "solo quiso tumbarse encima de las rodillas de alguien o en su cama después de que lo liberaran de la insoportable carga", aseguró ElliottSerrano, su nuevo dueño al portal Love Meow.

"Okay kid, you've convinced me. I'll adopt you." - Sinbad to me. And the adventure begins! #sinbadthesurvivor #catsofinstagram #adoptdontshop Una foto publicada por Sinbad The Cat (@sinbad_cosplaycat) el 6 de Ene de 2017 a la(s) 6:43 PST

"Me asombra cómo ama a la gente, aunque la gente no siempre lo ha tratado bien. Es una lección que todos podríamos aprender", agrego Serrano, refiriendose al gato com un animal amoroso y dado a las personas.