Ladrón toma rehén y hiere a un guardia en robo frustrado

Un asalto a mano armada irrumpió la jornada de ayer en Puesto Fernández Alonso, cuarta sección municipal de la provincia Obispo Santistevan, a 37 kilómetros de Montero. Un delincuente entró a robar en la agencia del Banco Fortaleza, pero vio frustradas sus intenciones y huyó llevándose a un funcionario como rehén, después de herir de un cachazo a un guardia de seguridad.



El hecho se registró cerca de las 8:30, cuando la financiera estaba por abrir sus puertas. Juan Carlos Ramos, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), informó de que el ladrón esperó en la puerta a que llegara un funcionario, lo intimidó con un arma de fuego, lo obligó a ingresar a las oficinas para que le abriera la caja fuerte, pero no contó con que en el interior había otros empleados alistándose para atender al público, los cuales pusieron nervioso al malhechor que golpeó en la cabeza al guardia de seguridad Carlos Soto Castillo (36) y sujetó al funcionario con el que entró al recinto obligándolo a salir con él como rehén de garantía para escapar en un vehículo.



“El autor lesionó al guardia de seguridad de la entidad y salió con su víctima, a la que privó de su libertad, y la hizo conducir un vehículo bajo intimidación para salir del lugar. La Policía empezó la persecución y en un punto intermedio entre Montero y Minero se interceptó al motorizado, pero el agresor se bajó y huyó al monte”, dijo Ramos.



No se descarta que el ladrón tuviera un cómplice en el banco, pues el vigilante herido explicó que cuando llegó a la entidad había cuatro personas esperando que abrieran, entre ellos el sujeto que a la postre resultó ser el delincuente.



El guardia oyó al desconocido hablar con acento brasileño, por lo que Ramos no descarta que se trate de un exrecluso de los más de 60 que salieron últimamente de Palmasola. Las últimas pesquisas señalan que un exgerente de la financiera Fortaleza podría estar involucrado en el hecho por lo que es buscado por la Policía.



A tiros en una casa

Ayer, a las 17:00, dos delincuentes irrumpieron de forma violenta en el domicilio de los esposos Juan Carlos Mamani y Sandra Delgadillo Medrano, en el barrio Villa Bolivia del Plan Tres Mil, de donde se llevaron las pertenencias de las víctimas, según Edwin Rojas, jefe de la Felcc de la zona, que no descarta la posibilidad de que los desconocidos estuviesen buscando otra cosa más valiosa.



Los afectados, de ocupación comerciantes, sentaron la denuncia en la Felcc indicando que los delincuentes salieron disparando balazos para intimidar a los presentes. Estos hechos se suman al atraco perpetrado el jueves contra el menonita Peter Teichroeb (47), al que un antisocial le arrebató $us 20.000 y Bs 239.200 fuera de un restaurante chifa de la avenida Argentina, donde lo hirió en la pierna izquierda para que soltara el botín. Teichroeb fue dado de alta ayer de la clínica Santa María