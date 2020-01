El crudo testimonio de la secretaria de Goebbels

Brunhilde Pomsel es la única testigo viva que trabajó en el Ministerio de Propaganda del gobierno de Adolfo Hitler, el máximo responsable del cuál era Joseph Goebbels, mano derecha del dictador alemán. Pomsel, que actualmente tiene 105 años, ha roto el silencio en un documental alrededor de su figura, A German live, estrenado en el festival de cine de Munich.



“En el poco tiempo que me queda- y espero que me queden meses y no años- mantengo la esperanza de que el mundo no se ponga patas arriba como entonces”, asegura Pomsel, en una entrevista en el rotativo inglés The Guardian del cual se hace eco el diario español La Vanguardia. “Aunque han sucedido otras cosas horrorosas también, ¿no cree? Me siento aliviada porque nunca tuve hijos por los que preocuparme”, explica.



Pomsel describe a Goebbels y a su mujer como una familia “educada, que siempre nos saludaban”, aunque admite que durante el día no veían lo que hacía en el despacho. “Siempre sabíamos cuando llegaba a la oficina, pero no lo volvíamos a ver hasta cuando se marchaba”, explica.



“Un trabajo más”



Su trabajo de secretaria, como ella misma cuenta, incluía desde amañar las estadísticas de los soldados caídos hasta exagerar el número de violaciones de mujeres alemanas por parte del Ejército Rojo, entre otras cosas. “Un trabajo de oficina más”, según admite Pomsel con crudeza.



“No rompo el silencio para limpiar mi consciencia”, advierte: “Ver la película es importante para mí, porque puedo reconocer delante del espejo todo lo que hice mal, aunque no hiciera más que trabajar en la oficina de Joseph Goebbels”.



Sobre aquellas personas que aseguran que se hubieran rebelado contra el régimen nazi de haber conocido las atrocidades que se cometían contra los judíos, la anciana piensa que “pueden ser sinceras, pero creo firmemente que la mayoría no lo hubiera hecho”.



El país, dice, “parecía estar bajo la influencia de un hechizo. Sé que nadie nos cree, porque la gente piensa que lo sabíamos todo, pero no sabíamos nada. Todo estaba bajo secreto”.



Según publica Yahoo.es, la anciana rechaza admitir que fue ingenua a la hora de creer que, por aquel entonces, los judíos “desaparecidos” estaban siendo enviados a las aldeas de los Sudetes para repoblar aquellos territorios. Entre ellos estaba su amiga judía Eva Löwenthal: “Nos lo creímos- nos lo tragamos-. Y fue totalmente creíble”.



Pomsel estuvo en el refugio subterráneo de Hitler, el Fuhrerbunker, durante las horas finales del líder nazi. Allí supo que Goebbels y su esposa se habían suicidado, quitándoles las vidas a sus hijos. “Nos quedamos sin habla”.



Brunhilde Pomsel perdió la visión en 2015. Es la única testigo viva que se desempeñó en el Ministerio de Propaganda del gobierno de Hitler. Pudo rehacer su vida después y trabajó como secretaria ejecutiva muy bien pagada hasta su retiro en 1971.



En 2005, cuando se inauguró un monumento a las víctimas del Holocausto en Munich, acudió a preguntar por su amiga Eva Löwenthal.



