Senadora dice que no hay mujer del MAS que esté "a la altura" del 'vice'

El debate para modificar la Constitución y permitir una nueva reelección presidencial no sólo está centrado en la figura de Evo Morales. Al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS) ya se discute si es hora de que sea una mujer la que acompañe al mandatario, en caso de que se apruebe la reforma y se autorice a su postulación en 2020.



La senadora de Chuquisaca por el MAS, Nélida Sifuentes, asegura que si hay una reelección debe ser Álvaro García Linera quién continúe acompañando a Evo Morales. La razón es que, a su criterio, aún no hay mujeres "tan inteligentes" como el actual vicepresidente.



“No veo mujeres al nivel del vicepresidente, no veo mujeres así tan conocedoras de la política, que sea tan inteligente. No hay mujeres a la altura del vicepresidente para ser candidatas”, dijo la legisladora en entrevista con la red Erbol.



"Falta de preparación"



La asambleísta chuquisaqueña, que es primera vicepresidenta del Senado, cree que no ha llegado aún el momento, en su partido, para que una mujer acompañe al presidente Evo Morales, debido a la falta de preparación.



"Tenemos a la compañera Gabriela Montaño que es preparada, pero ya como vicepresidenta le falta mucho todavía y a muchas compañeras también. Es decir, se ve a muchas compañeras que ocupan cargos y después están como acompañantes, pero no aportan mucho y quedamos mal. Creo que nos faltan muchos años de preparación todavía, hay que ser autocríticas”, agregó Sifuentes.



