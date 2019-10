Descartan muerte por chikunguña en Riberalta

La Unidad Nacional de Epideomiología del Ministerio de Salud negó que la muerte de una persona ayer en Riberalta se deba a un caso de chikunguña, pese al informe que proporcionó el Servicio Departamental de Salud (Sedes) del Beni el mismo miércoles.



"Nosotros queremos aclarar que revisando el informe de los médicos tratantes se trataría de otro problema pero que la chikunguña no ha sido el causante de este fallecimiento", explicó el director de esa instancia, Rodolfo Rocabado.



"La persona padecía hepatitis B, que habría evolucionado y ha desencadenado en una insuficiencia renal, posteriormente una cirrosis hepática y, según el diagnóstico que se tiene, esas habrían sido las causas del fallecimiento", enfatizó el Director de Epidemiología sobre el caso.



En la víspera se comunicó que la persona fallecida era de la comunidad Sheraton, distante 150 kilómetros de Riberalta, provincia Vaca Díez, al norte del departamento de Beni. No viajó a Santa Cruz ni a Brasil, por lo que no existió la posibilidad para que contrajera el mal en esos lugares.