Fiscal deja en libertad al expostulante del Gacip

Este lunes, la fiscal Delfi Guzmán determinó dejar en libertad a David Toro, postulante al Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip), acusado de agredir físicamente al abogado Luis Campos. De acuerdo a los reportes, la autoridad no encontró pruebas para imputar al acusado por el delito de supuesto homicidio.



Al concluir la audiencia, que se realizó en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Toro en un contacto con la prensa denunció que recibió un golpe en el rostro de parte del abogado Campos tras escuchar el fallo de la fiscal.



“El señor insultó a la fiscal y directamente me golpeó en la cara. Voy a pedir las garantías, tengo miedo que este señor vaya a mi casa con matones y me agreda, o atente contra mi familia”, aseguró Toro.



Por su parte, el abogado Campos lamentó el accionar por parte de la justicia. “Es asquerosa la actuación de la Fiscalía, no puede ser que le conceda la libertad a un abusivo”, cuestionó Campos.