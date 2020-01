The Sun publica la última foto de Mohammad Ali

La muerte de Muhammad Ali fue un verdadero golpe de nocaut para el mundo del boxeo, que despidió así a uno de sus máximos referentes históricos. El ex púgil se fue con 74 años y dejó un legado impecable. Pero poco se pudo saber de sus últimas horas, más allá de las palabras de su hija, quien pudo estar con él. Lo que sí se vio en las tantas imágenes que ilustraron los diarios del mundo fue su última foto. Una impactante imagen del icono, tomada dos meses antes de su despedida.



La foto fue publicada en la tapa por el diario inglés The Sun y muestra al deterioro del ex boxeador, quien luchó hasta el viernes durante 32 años contra la enfermedad de Parkinson. “Dignidad en el retrato final”, tituló el medio británico.



Quien tomó esa última imagen de Ali fue el fotógrafo británico Zenon Texeira luego de pactar un encuentro con él en su vivienda en marzo pasado. Las imágenes fueron publicadas en la edición de este lunes y rápidamente escandalizaron a los usuarios en las redes sociales. “Vi su aura", aseguró el responsable del retrato.



La hija del ex campeón, Hana, fue una de las pocas personas que rodearon a la leyenda en sus momentos finales. Ella y sus hijos se quedaron con él hasta el final, en el que Ali sorprendió a los médicos por la resistencia de su corazón frente a órganos que ya habían dejado de funcionar.



“Nuestros corazones están literalmente heridos. Pero estamos muy contentos de que papi está libre ahora. Todos tratamos de mantenernos fuertes y suspiramos a su oído: "Puedes irte ahora. Estaremos bien. Te amamos. Gracias. Puedes volver a Dios ahora"”, reveló Hana.