Sufre ruptura de tendón por jugar Candy Crush

Un joven estadounidense de 29 años pasó entre seis y ocho semanas jugando Candy Crush y terminó con un severo dolor que no le permitía mover su pulgar.



Ante un examen físico, los médicos le diagnosticaron rotura del tendón del músculo extensor largo del pulgar, informó la revista científica Journal of the American Medical Association & Rehabilitation.



El artículo indica que usar mucho los pulgares para manipular el smartphone puede causar tendinitis.



Es por eso que si alguien siente malestar en las muñecas o dedos por estar manipulando mucho tiempo su celular debe encontrar nuevas formas de hacerlo. Pero si las molestias no desaparecen con descanso, entonces es necesario acudir a un especialista.

