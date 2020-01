Ministro presenta 2 libros y ataca a periodistas

"A partir de la denuncia de Carlos Valverde comenzó el carnaval de mentiras" de algunos medios de comunicación y el libro comienza con una reseña de ello.



Señaló que dedicó un capítulo de la empresa china CAMC, basada en el informe de la comisión de la Asamblea que indagó el caso. "Lo primero, desembarca con un contrato de Carlos Mesa". Enumeró los contratos y aseguró que en el libro se justifica que todo fue "absolutamente legal y transparente", desmintiendo a versiones generadas por periodistas como Amalia Pando.



Posteriormente advierte que el libro reseña la forma en que la villana se hizo heroína. "supimos que tenía contactos con gente del ex senador Roger Pinto." imagínense, nosotros hubiéramos sido los que la hicimos escapar ".



Se refirió a la supuesta tía Pilar Guzmán, "regente de tres prostíbulos", quien dijo que el niño vivía y todos lo creyeron.

Además, resaltó que los medios no creyeron a autoridad ni al propio presidente hasta que el señor Valverde dijo "el niño no existe".

El libro, reseñó el autor, lo manipuladora que fue esta mujer en su modus operandi. "Usaba el certificado de su supuesto hijo y se reunía en la oficina de Gestión Social".



Se llega a la conclusión de que nunca trabajó en CAMC. "Salió una foto en una separata, nada más".

"Hubo intromisión política y para justificarlo vemos cómo llegó Eduardo León", para lo que mencionó a Samuel Doria Medina, su asesora Cinthia Perou y a otros asambleístas opositores.

"Hubo periodistas que volaron todos los códigos de ética", concluyó.