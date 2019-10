Ventas de David Bowie se disparan tras su muerte

Los 25 álbumes de la discografía del cantante británico David Bowie, fallecido este lunes a los 69 años víctima de un cáncer, se han colado en el top 100 de la página de venta de música por internet de Apple iTunes.



Pocas horas después de que se conociera la muerte del icono pop en todo el mundo, el disco "Best of Bowie" conseguía destronar tras semanas en lo más alto al nuevo trabajo de Adele, "25", informaba hoy el diario New York Post.



Asimismo, el quinto disco del artista, "The Rise and Fall of Ziggy Stardust", se encuentra en el número tres de ventas, seguido de "Purpose", de Justin Bieber, y al que ya sigue otro álbum de Bowie, "Hunky Dory".



También en el ránking de sencillos, tres canciones míticas del artista "Space Oddity" (en el número 3), "Changes" (8) y "Let"s Dance" (9), se han colado en las diez canciones más vendidas.



Más allá de iTunes, también en Amazon, su último álbum "Blackstar", que lanzó apenas dos días antes de su muerte, es el número uno en ventas tanto en formato CD como vinilo.



En la popular plataforma de venta de productos culturales, "Best of Bowie" ha superado a lo nuevo de Adele y se han multiplicado los pedidos de las películas protagonizadas por el artista de Brixton, como "Laberynth" (1986) o incluso su cinta de Navidad "Merry Christmas, Mr. Lawrence" (1983).