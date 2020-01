Menonita se paseó con $us 70.000 en su mochila

Una persona en situación de calle robó una mochila de un menonita, sin imaginar que contenía casi $us 70.000. El dinero había sido retirado de una entidad financiera para la compra de maquinaria agrícola.



El hecho sucedió la noche del lunes cuando Peter Wieler Panner ingresó en un taxi por la zona del mercado ferretero, próximo a la terminal Bimodal, para comprar un electrodoméstico. Cuando se bajó del vehículo por unos minutos mientras esperaba al chofer dejó su mochila en el interior del motorizado y este descuido fue aprovechado por una persona en situación de calle, que levantó la mochila y se marchó.



El jefe de la Fuerza Especial de lucha Contra el Crimen (Felcc), Gonzalo Medina, informó de que circuló la noticia de que el menonita había sido víctima de asalto, pero en realidad no fue así. “Lo que pasó es que este hombre incauto en exceso de confianza había retirado el dinero en la mañana de un banco. Contrató un taxi para circular todo el día por diversos lugares y al entrar al mercado ferretero apareció un sujeto en situación de calle y por la ventana de atrás -que estaba abierta- sacó la mochila y se perdió”, dijo el jefe policial.



La Policía se movilizó con operativos en canales y otros lugares frecuentados por indigentes, pero no lo halló.



Menonitas toman medidas



EL DEBER, en Los Pozos consultó a los menonitas si están tomando recaudos para no seguir siendo víctimas de robos y atracos. “Ya no estamos cargando dinero en bolsas como antes. Queremos evitar que nos roben” dijo un menonita