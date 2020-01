Chile retira una bandera y el Gobierno protesta

A cuatro días de la presentación de la réplica ante La Haya por la demanda marítima, un nuevo incidente diplomático subió la tensión con Chile. El presidente Evo Morales protestó ayer contra Santiago, vía Twitter, y la Cancillería envió un reclamo formal escrito porque la Policía chilena retiró símbolos patrios de un predio del consulado boliviano en Antofagasta.Desde Santiago, el diputado Jorge Tarud aconsejó al presidente Morales que se ocupe de cosas importantes y que el consulado no cumplió con los requisitos, mientras que un jefe militar chileno señaló que fue en un predio que no formaba parte de la oficina consular.La polémica se inició cuando el cónsul de Bolivia en Antofagasta, Felipe Quispe, denunció que un grupo de carabineros solicitó retirar las banderas bolivianas que se encontraban en un predio, por falta de permisos. Según el diplomático, los símbolos fueron colocados tras un comunicado de la Cancillería de Bolivia, que hace alusión a la vigilia para el 21 de marzo, día en que el Gobierno de Morales presentará la réplica a la Corte Internacional de Justicia.“En Antofagasta, Chile, sin respetar tratados internacionales, retiran nuestra bandera nacional. De la invasión (1879) a la humillación (2017)", escribió el presidente Evo Morales en su cuenta de Twitter.El canciller Fernando Huanacuni expresó: "Hacemos una representación ante el consulado de Chile en La Paz. Bolivia, a través de los convenios internacionales, la Convención de Viena en el artículo 29 establece el respeto a los símbolos patrios en consulados y embajadas. Chile ha faltado a esta Convención y estamos haciendo nuestra protesta formal por esta actitud", dijo.Jorge Tarud replicó en contacto telefónico: “Le pediría a Evo Morales que se ponga a la altura de un jefe de Estado, hay normas para el izamiento de banderas. En este caso era impropio, no hay acto de humillación, es un experto para hacerse la víctima; no obstante, es un guerrero para insultarnos permanentemente”.El general Álvaro Altamirano, jefe de la segunda zona de Carabineros, señaló que la bandera fue retirada debido a que, de acuerdo a la Convención de Viena sobre relaciones consulares, los únicos lugares que pueden hacer uso de su emblema patrio son consulados, embajadas y domicilios donde habiten representantes, este no era el caso, según SoyChile.cl