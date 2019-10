Madonna denuncia que canciones filtradas en la red son inacabadas

Las trece canciones del nuevo disco de Madonna que se filtraron este miércoles en Internet son "maquetas inacabadas y no están listas para ser presentadas ante el mundo", según dijo la cantante en su cuenta de Instagram.



Cuando la "Reina del Pop" no había anunciado todavía el título ni la fecha en que tenía previsto el lanzamiento de su nuevo disco, presuntamente algún internauta accedió y filtró trece nuevas canciones enteras.



La cantante estadounidense, en una fotografía subida a su cuenta de Instagram, reveló que las canciones filtradas no son la versión verdadera de las que habrá en su futuro álbum y pidió a sus seguidores que no las escuchen.



"¡Gracias por no escucharlas! ¡Gracias por su lealtad! Gracias por esperar y si las han escuchado, por favor sepan que son versiones inacabadas que fueron robadas tiempo atrás y no están preparadas para ser presentadas ante el mundo", dijo la cantante.



En una segunda fotografía en su cuenta, que fue borrada posteriormente pero que periódicos como el Daily Mail recogen, Madonna tachó los hechos de "violación artística" y aseguró que la mitad de estas canciones no estarán en el álbum, mientras que la otra parte han cambiado y evolucionado.



"Esto es una forma de terrorismo. ¿Por qué la gente quiere destruir el proceso artístico? ¿Por qué robar? ¿Por qué no darme la oportunidad de acabarlo y daros lo mejor de mí?", dijo Madonna.



Asimismo, Guy Oseary, representante de la cantante, pidió en su cuenta de Twitter ayuda a los seguidores de Madonna para encontrar el responsable de las canciones filtradas, que ya corren por Youtube y en otros canales.



Los temas filtrados fueron producidos por Avicii, Diplo, Natalia Kills y Ryan Tedder.



El disco, que saldrá a la luz en 2015, todavía no tiene un título oficial pero después de los hechos de este miércoles se rumorea que se llamará "Unapologetic Bitch" o "Iconic".



Algunos de los nombres de las canciones, que ya han sido muy comentados en las redes, son "Illuminati", "Messiah" o "Joan of Arc".