20 canciones para despertar con más energía

Las canciones afectan el ánimo de las personas, algunas pueden alegrar o entristecer y otras, en cambio, ayudan a dormir si tienen un efecto relajante en nuestra mente.



Pero también están las que ayudan a levantarse de la cama con más energía según el psicólogo David Greenberg de las Universidad de Cambridge (Reino Unido) y la City University de Nueva York (EE.UU.)



Según los estudios de Greenberg, "la ciencia muestra que la música nos afecta de muchas maneras; emocional y fisiológicamente" y sus resultados arrojan en el primer puesto la canción "Viva la Vida", de la banda británica Coldplay.



La lista contiene 20 temas que, según el investigador, tienen los elementos necesarios para que comencemos el día de buen humor.

El recopilatorio incluye pistas muy variadas: desde uno de los grandes éxitos de Avicii,"Wake me up", hasta el clásico "Lovely Day", del cantautor de blues Bill Withers.



Todos ellos son en inglés (con letras positivas) y tienen un tempo de entre 100 y 130 pulsaciones por minuto, y un ritmo "in crescendo" (que aumenta poco a poco), lo cual produce un "efecto motivador".



Te presentamos la lista completa de canciones para que las descargues y desde mañana te levantes con más energía:



1. Coldplay (Reino Unido) - "Viva La Vida"

2. St. Lucia (EE.UU) - "Elevate"

3. Macklemore & Ryan Lewis (EE.UU) - "Downtown"

4. Bill Withers (EE.UU) - "Lovely Day"

5. Avicii (Suecia) - "Wake Me Up"

6. Pentatonix (EE.UU) - "Can"t Sleep Love"

7. Demi Lovato (EE.UU) - "Confident"

8. Arcade Fire (Canada) - "Wake Up"

9. Hailee Steinfeld (EE.UU) - "Love Myself"

10. Sam Smith (Reino Unido) - "Money On My Mind"

11. Esperanza Spalding (EE.UU) - "I Can"t Help It"

12. John Newman (Reino Unido) - "Come and Get It"

13. Felix Jaehn (Alemania) - "Ain’t Nobody (Loves Me Better)"

14. Mark Ronson (Reino Unido) - "Feel Right"

15. Clean Bandit (Reino Unido)- "Rather Be"

16. Katrina & The Waves (Reino Unido) - "Walking on Sunshine"

17. Imagine Dragons (EE.UU) - "On Top of the World"

18. MisterWives (EE.UU) - "Reflections"

19. Carly Rae Jepsen (Canada) - "Warm Blood"

20. iLoveMemphis (EE.UU) - "Hit The Quan"