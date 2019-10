Gobierno niega próximo viaje de Mesa a Chile

Bolivia no ha programado un viaje del expresidente Carlos Mesa a Chile para explicar la demanda contra ese país en la Corte de La Haya, dijo este martes el presidente del Senado, José Alberto Gonzáles.



"La supuesta visita de Carlos Mesa a Chile ha sido producto de un

ensayo periodístico que han hecho en Chile. No ha habido en ningún

momento ninguna decisión oficial de parte del Gobierno, de parte de

la Cancillería, para que el señor Carlos Mesa vaya a Chile", declaró

Gonzáles en conferencia de prensa.



Mesa fue nombrado en 2014 por el Gobierno boliviano portavoz de

la causa marítima hacia la comunidad internacional.



Según el legislador, "todos los ensayos periodísticos que se hacen en Chile obedecen (...) a un estado de nerviosismo, a un estado de preocupación y eso naturalmente equivale a decir que la

demanda (boliviana) está muy bien planteada", agregó.



La reacción chilena



El diario chileno El Mercurio publicó la semana pasada un reportaje en el que se afirmaba que Mesa planeaba un viaje a Chile en marzo para explicar la demanda interpuesta por su país ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en busca de una solución a la centenaria reivindicación marítima boliviana.



A raíz de ese artículo, el ministro chileno de Exteriores, Heraldo Muñoz, anunció que el Gobierno de Santiago "de ninguna manera" recibirá a Mesa.



"El expresidente Mesa tiene libertad para venir a Chile y visitar nuestro país sin ninguna dificultad, pero yo no lo voy a recibir de ninguna manera", recalcó el jefe de la diplomacia chilena el lunes.



Bolivia demandó en abril de 2013 a Chile ante la CIJ en busca de un fallo que obligue al país austral a negociar una salida al océano Pacifico, de la que la nación andina carece desde que perdió una guerra contra tropas chilenas a finales del siglo XIX.



Evo lamenta rechazo al diálogo



En un discurso este martes en el Beni, el presidente Evo Morales, recordó su reciente reunión con su homóloga chilena, Michelle

Bachelet, en Costa Rica y dijo que fue el comienzo de un diálogo,

pero que los colaboradores de la mandataria no quieren ese proceso.



"Quien rechaza el diálogo (...) no tiene razón, no tiene argumentos, ni elementos, sabe que en el diálogo va a perder y rechaza el diálogo", subrayó.



Morales también aludió a las declaraciones de Muñoz sobre Mesa y

opinó que se trata de la posición de una autoridad, "pero no es el

pueblo chileno" porque hay sectores sociales que, a su juicio,

apoyan el histórico reclamo boliviano.