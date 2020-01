Bailando: ¿Álvaro Cavero demandará a Orietta Ascarrunz?

Desde hace un tiempo, el participante del Bailando por un sueño Álvaro Cavero y su bailarina Orietta Ascarrunz empezaron un choque de palabras. Al parecer, Álvaro ya se cansó de eso y anunció en su cuenta de Facebook que demandará a la joven.

"Bueno Orietta Ascarrunz, prometimos algo en el programa: que tu no hablarías mal de mí, ni yo de ti y que todo moriría en el duelo. Tu no cumpliste, así que iniciaré una demanda. Tendrás que trabajar tres temporadas en el Bailando, por dañar mi integridad, la de mi familia y la de mi trabajo. Espero que te paguen bien en la quinta temporada", posteó Cavero.

Orietta no se quedó quieta ante esto y respondió desde su Facebook: "¿Me quieres denunciar? Hazlo y estarás jodido, porque lo que tu gente no sabe es la clase de hombre que eres. Con gusto nos veremos ante la justicia y te vas a comer varias de tus demandas Álvaro. Además, eres idiota o qué? Lo que dije en el programa te lo dije en tu cara y en pleno debate. Ahora resulta que me invitabas a salir y me llamabas ebrio cuando estabas con pareja".

¿En qué quedará este pelea? No se sabe, pero lo que sí se puede decir es que Orietta está como firme candidata para ser famosa de la quinta temporada del Bailando, donde además de su técnica en baile demostró que la polémica es su sobrenombre.

Mirá el paso de Orietta en el Bailando: