Decomisan más de 1.600 kilos de carne en La Paz

1.692 kilos de carne de res, cerdo y pollo fueron incautados en la ciudad de La Paz en las últimas horas. El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) y las subalcaldías San Antonio y Sur lograron identificar el producto dañado.



Un operativo ejecutado en la zona Villa Fátima concluyó con el decomiso de 792 kilos de carne de pollo de dudosa procedencia, de acuerdo al reporte del jefe departamental del Senasag, Jaime Arguello. "No tiene el registro sanitario, no se sabe de qué matadero es", explicó.



Mientras que autoridades municipales realizaron otros operativos en mercados, ferias, puesto de venta y otros comercios de la Kollasuyo (San Antonio), Obrajes, Calacoto y Chasquipampa (Sur). Lograron decomisar 900 kilogramos de carnes de res, cerdo y pollo en mal estado.



El consumo de productos cárnicos se incrementa durante las fiestas de fin de año, hecho que ocasiona la apertura de mataderos ilegales. Ademas se realizaron operativos para identificar 500 botellas de vino y 200 panetones vencidos o sin el registro del Senasag.



La intendencia recomienda verificar el color de la carne, ver que no sea opaco, oscuro, verde; la textura que no sea seca que no desprenda líquidos ningún extremo, tiene que ser una textura tierna al tacto. También se sugiere ver las partes carnosas de musculatura y verificar si hay granos similares al rocío con agua.