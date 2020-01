Mira el video de Barack Obama en 360 grados

Barack Obama se convirtió este jueves y en el primer presidente de EE.UU. en protagonizar un video de realidad virtual, una tecnología en pleno auge, al promocionar su reciente visita a Yosemite (California) con motivo del centenario del Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés).



En un vídeo publicado por National Geographic, Obama trató de promocionar los parques nacionales del país mediante una tecnología que genera cada vez más interés, como demuestra el fenómeno desatado a nivel mundial por el videojuego Pokémon Go.



"Gracias a algunas cámaras de realidad virtual de alta tecnología, puedes encontrarte en medio de las secuoyas gigantes de Yosemite o flotar en una canoa en el Lago Espejo. Yo pude verlo ayer por primera vez, y fue surrealista, como si me transportaran de nuevo al parque", dijo Obama en su página oficial de Facebook.



Producido por los estudios Felix & Paul para National Geographic, el video está pensado para verse con el casco de realidad virtual Gear VR de Samsung -que debe tener instalado el software de Oculus, propiedad de Facebook- y pronto estará disponible también para el casco Rift.



Pero no es necesario ningún casco para disfrutar del video promocional de esa experiencia, publicado hoy en Facebook y de casi once minutos de duración, que permite al usuario mover la pantalla hasta los 360 grados para descubrir el entorno que rodeaba al presidente durante su visita a Yosemite.



Mira el video aquí :



,

Como demostró la feria de videojuegos E3 en junio, esa industria está deseosa de explotar la tecnología de realidad virtual, aunque, a día de hoy, apenas hay contenidos rompedores capaces de servir de reclamo para atraer al público a este nuevo medio.



La Casa Blanca buscó hoy avanzar en ese sentido, al tiempo que aprovechaba para promocionar los parques nacionales del país, uno de los mayores atractivos turísticos del país, que hoy cumplen 100 años y han servido de modelo para la preservación de espacios naturales en otros países.



Los principales destinos son el de la Great Smoky Mountain (Carolina del Norte y Tennessee) con cerca de 10 millones al año; seguido por el de Grand Canyon (Arizona), con 5 millones; y el californiano de Yosemite, con 4 millones.