Bullock y Cooper se estrellan en la taquilla

"Burnt", la nueva película de Bradley Cooper, apenas logró alcanzar el quinto puesto este fin de semana en la taquilla estadounidense, mientras "Our Brand is Crisis" se convirtió en el peor estreno en la carrera de Sandra Bullock.



"Our Brand is Crisis" quedó relegada a la octava plaza con 3,4 millones de dólares, el peor debut en la carrera de Bullock, cuya marca más floja hasta ahora eran los 4,6 millones de "Two If By Sea" en 1996.



"Our Brand is Crisis" es una comedia satírica sobre política en la que Bullock encarna a una asesora encargada de una campaña mediática a favor de un candidato a la Presidencia de Bolivia.



Bradley Cooper y su mal estreno



"Burnt" aparece en la quinta posición con 5 millones de dólares.

La cinta cuenta cómo un cocinero (Cooper) que destruyó su carrera por sus problemas con las drogas y su conflictiva actitud, decide dar un vuelco a su vida y redimirse por completo al frente de uno de los mejores restaurantes de Londres.



"The Martian" lidera la taquilla



Según la web especializada Box Office Mojo, fue la película de ciencia ficción "The Martian" quien volvió a liderar la recaudación con unos ingresos de 11,4 millones de dólares.



La cinta de Ridley Scott, protagonizada por Matt Damon, ocupa el segundo lugar con 10,2 millones de dólares.



El tercer puesto lo obtuvo "Bridge of Spies", con 8 millones de dólares.