León interpreta su encierro como “antesala de muerte”

Mientras el abogado Eduardo León, desde las celdas judiciales, siente que su encierro es “la antesala de su muerte”, su esposa denuncia que la intención de retenerlo con chicanas es mantenerlo tras las rejas.



Ayer fue su decimosegundo día detenido. “Ya observando cómo soy ultrajado y manejado de todo tipo de formas, no sé si estoy detenido, aprehendido, en depósito, en el pasillo, solamente sé que estoy en el limbo judicial. Quiero agradecer a toda la población el apoyo brindado y quiero pedirles que me ayuden, por mi familia, por sus hijos, para que podamos de alguna manera corregir lo que pasa en el país.



La democracia, la justicia en este momento están seriamente afectados y definitivamente si no hacemos algo, esta va a ser la antesala de la muerte de Eduardo León, espero que me ayuden”, manifestó a la radio Erbol.



Mientras, su esposa denunció que existe la intención de usar chicanas legales para retenerlo en celdas hasta el lunes, día en que está citado por la Fiscalía para declarar en otro caso sobre una denuncia presentada por el Ministerio de Transparencia por falsedad y uso de instrumento falsificado, porque supuestamente tramitó su título profesional usando una libreta de servicio militar que nunca se emitió.

"De forma extremadamente curiosa, se cayó el sistema de Migración y pusieron un cartel que indicaba que no iban a procesar arraigos, solicitamos a Régimen Penitenciario que nos den un custodio, para que cumpla con la orden de detención domiciliaria, pero nos indicaron que quedará uno libre de aquí a dos semanas”.



Está convencida de que la idea es no dejarlo en libertad. "Debe declarar, sí, pero si a un hombre de derecho le hacen esto, imagínese a alguien que no sabe ni leer ni escribir"