Las 2 hermanas Fortún 'recibían' pagos de Zapata

Gabriela Zapata realizó depósitos bancarios a nombre de Ximena y Ana María Fortún, esta última fue encontrada muerta en su domicilio esta madrugada. El caso es investigado por la Fiscalía y la familia Fortún asegura que esa era la única relación que tenía con la expareja del presidente Evo Morales



"La única relación que tenía era por el anticrético de la casa, ella recibió el pago. Ella fue a prestar una declaración a la fiscalía y no sabía más", señaló Camila, hija de Ximena Fortún, hermana mayor de Ana María.



Explicó que "estaban realizando el allanamiento a mi casa y en ese momento nos enteramos. Mi mamá fue trasladada a la cárcel esta tarde y está bastante decepcionada de la situación. Hasta ahora no he podido hablar con ella, no sé si sabe de eso".



Hace dos semanas, Ana María Fortún declaró por el dinero que recibió por el domicilio en el que vivía Zapata. Inicialmente la familia informó que se pagó 100.000 dólares por la casa, pero luego la Fiscalía detalló que el monto llegó a 260.000 dólares. Incluso se habló de una supuesta venta.



Ximena Fortún ingresó al mediodía a la cárcel de Obrajes, donde debe guardar detención preventiva por el caso abierto por la presentación de un menor como si fuera el hijo de Evo Morales y Gabriela Zapata. La familia señala que, hasta ese momento, no sabía nada sobre la muerte de su hermana.



Esta mañana se allanó su domicilio, donde fiscales recabaron algunos documentos que pueden comprobar el préstamo de 5.000 dólares a la exgerente de CAMC para que se le pague a los padres del menor que fue presentado ante un juzgado y una entrevista a CNN.



Los datos preliminares de la investigación indican que se encontró un arma de fuego al lado del cuerpo de Ana María Fortún y una nota en la que explicó motivos de su decisión.



La casa pertenecía al fallecido Guillermo Fortún, exministro de Gobierno y hombre de confianza del expresidente Hugo Banzer Suárez, que murió en septiembre de 2012 por un paro cardíaco y en medio de acusaciones del gobierno de Evo Morales de malversación de fondos.