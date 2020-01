Holanda prohíbe aterrizaje del vuelo de ministro turco

Turquía y Holanda enfrentan una crisis diplomática tras la prohibición de la visita del ministro de Exteriores turco a Rotterdam para participar en un mitín en apoyo del referéndum favorable a Recep Tayyip Erdogan.



El gobierno holandés anunció que “retiraría los derechos de aterrizaje” en suelo holandés del aparato en el que volaba el ministro de Relaciones Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu. La medida responde a que Holanda no acepta que Turquía realice mitines políticos en su territorio.

“Las autoridades turcas amenazaron públicamente con sanciones. Esto imposibilita la búsqueda de una solución razonable”, explicó el gobierno de Holanda en un comunicado.



El anuncio de La Haya de impedir el aterrizaje del vuelo del ministro provocó una airada reacción del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que consideró la decisión tomada como un “vestigio del nazismo” y amenazó con represalias.

“Son vestigios del nazismo, son fascistas", reaccionó Erdogan. “Podéis prohibir a nuestro ministro de Exteriores volar pero a partir de ahora veamos cómo vuestros vuelos aterrizarán en Turquía”, alertó.

La respuesta no se hizo esperar. El primer ministro holandés Mark Rutte calificó de “locura” dichas declaraciones. “Entiendo que estén enfadados pero esto es desproporcionado”, añadió.

Rutte enfatizó de que Holanda “no cederá a los chantajes” de Turquía y llamó a consultas al embajador turco en los Países Bajos. “No teníamos otra opción. Las negociaciones con las autoridades turcas fueron extremadamente difíciles y no han llevado a ninguna parte”, dijo Rutte. Añadió que “no fue fácil” dar ese paso porque Turquía “es un aliado de la OTAN, pero bajo amenaza y chantaje, por supuesto, no se puede hablar”, puntualizó.



El ministro turco de Relaciones Exteriores desafió a las autoridades holandesas manteniendo una visita prevista en Rotterdam, para participar en un mitin electoral de la campaña del referéndum que busca reforzar los poderes del presidente turco, previsto en Turquía el 16 de abril, y amenazando con “pesadas sanciones” si las autoridades holandeses impedían su entrada. Pero el gobierno holandés comunicó el jueves su oposición a esa visita, y el mitin fue anulado desde el miércoles por el alcalde de Rotterdam, alegando la indisponibilidad del gerente de la sala.

“No participaremos en la visita de un responsable del gobierno turco que quiere llevar a cabo una campaña política por el referéndum (previsto en Turquía)", explicó el jueves el jefe de la diplomacia Bert Koenders.



La Haya y Ankara discutían desde entonces para encontrar “una solución aceptable”. “Había un diálogo en curso para ver si las autoridades turcas podían desplazar la concentración y darle un carácter privado", precisó el gobierno holandés