Trump teme que Estados Unidos se convierta en Argentina o Venezuela

El aspirante presidencial conservador Donald Trump aseguró este jueves que, si no resulta electo en noviembre, la Corte Suprema podría transformar Estados Unidos de una forma "nunca vista" y convertirlo en algo parecido a Argentina o Venezuela.



Durante una entrevista a la red de TV CNBC, Trump dijo que el futuro presidente estadounidense deberá escoger varios jueces de la máxima corte del país y, por lo tanto, cambiará el país para siempre.



"Este país será totalmente diferente. Este país será Argentina, será algo muy diferente de lo que es ahora. Será Venezuela. No tenemos idea de lo que está ocurriendo en la Corte Suprema", dijo el único aspirante en carrera por la nominación presidencial del Partido Republicano.



El súbito fallecimiento del juez Antonin Scalia en febrero dejó a la Corte Suprema estadounidense con un número par de jueces, ocho, de los nueve que debe tener de acuerdo con sus estatutos.



El presidente Barack Obama designó al juez Merrick Garland para ese puesto, pero el Senado se niega de forma terminante a discutir ese nombramiento alegando que es un año electoral.



De acuerdo con analistas consultados por periódicos como The Washington Post y The New York Times, el juez Garland es considerado un moderado y por ello había sido incluido previamente en la lista de Obama sobre candidatos a un asiento en la Suprema Corte.



"Puedo decirles que si no gano las elecciones habrá más gente como la que ha sido puesta ahí en los últimos años, y tendremos una Suprema Corte que cambiará este país en un nivel nunca visto", dijo Trump a CNBC.



El presidente que sustituya a Obama en la Casa Blanca, añadió, "tendrá que escoger quizá cuatro, posiblemente cinco nuevos jueces. Y si no escogemos los jueces correctos a la Suprema Corte, este país cambiará para siempre".



Trump se convirtió el miércoles en el único aspirante del Partido Republicano en carrera por la Casa Blanca, y deberá ser formalmente nominado candidato presidencial durante la convención partidaria prevista para julio.