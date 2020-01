Piden a Evo y Álvaro ser padrinos de cuatrillizos

"Son una bendición", con esos términos Maycon Villegas (24) se refiere a los cuatrillizos que tuvo con su esposa Adriana Quino (21). La joven pareja pide que el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera sean los padrinos de sus bebés.

Explica que "sí, me tomó por sorpresa porque sabía que solo eran tres". Aún no se eligieron los nombres para los niños, uno está bajo extremo cuidado médico por su delicada salud, mientras que el resto solo está en observación.

"Somos del pueblo nomás, de Guanay en los Yungas. Cuando era soltero trabajaba, pero ahora no sé que voy a hacer. Lo más importante es que estén bien mis hijos, me he prestado para venir acá, a la ciudad", explicó el orgulloso papá en entrevista con EL DEBER.

La directora de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, Virginia Velasco, en un breve contacto telefónico, explicó que conoce el caso y aseguró la ayuda en pañales, leche y otros víveres.

"Nosotros vamos a ayudar con pañales, con cosas para bebés, leche y víveres, todo lo que sea la ayuda humanitaria", manifestó la funcionaria estatal.

Consultado sobre el pedido de padrinazgo a los dos mandatario, Maycon cree que "eso me vino a la mente, aunque creo que apunté muy alto. Espero que las autoridades me ayuden porque necesito muchas cosas".

Dentro de dos meses posiblemente se daría de alta a los cuatro bebés y en dos o tres días Adriana ya recibirá el alta médica. Para cualquier ayuda pueden comunicarse a 67060520 y 68084685.

La mujer y los cuatro niños están internados en el Hospital de la Universidad Nuestra Señora de La Paz. Los retoños llegaron al mundo con un peso que osciló entre los 1.100 y 1.500 kilogramos.