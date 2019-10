Finpro generó $us 6,5 millones el año pasado

El portafolio del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (Finpro), destinado a la inversión productiva rentable, en la gestión 2015 desembolsó $us 162 millones y generó $us 6,5 millones en ingresos como parte de su estrategia de inversión, señala el informe del Banco Central de Bolivia (BCB)





"Durante la gestión 2015, el valor de mercado del portafolio Finpro se redujo en $us 162 millones, por los desembolsos realizados durante el periodo, alcanzando un valor de mercado de $us 851 millones", indica el informe del BCB.





La Ley 232, aprobó la creación del Finpro y se definieron los mecanismos de financiamiento y asignación de recursos estableciéndose una transferencia no reembolsable del BCB con recursos de las Reservas Internacionales de $us 600 millones y un préstamo de otros $us 600 millones a un plazo de 30 años de la misma entidad.





Algunos emprendimientos que se benefician con este fondo son la Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia (Ecebol), la Empresa Pública Quipus, Lacteosbol, la Empresa Eléctrica Corani, Promiel, la transformadora de fibra de camélidos Yacana y proyectos de ENDE.