Red social compra el 49% de revista Rolling Stone

Cuando Amazon compró The Washington Post muchos veían la operación como el capricho de un millonario. En realidad abría un nuevo camino: la fusión de medios tradicionales con nuevos actores digitales para aprovechar lo mejor de cada uno. De hecho, Jeff Bezos demostró que en estas operaciones el medio tradicional suele salir bien parado, a juzgar por los datos que arroja desde entonces el diario estadounidense.



Ahora es la revista Rolling Stone, con casi medio siglo de vida, la que se unirá a un actor digital tras la venta del 49% de sus acciones a la start-up BandLab, una red social con sede en Singapur que reúne a creadores de música y aficionados para ayudarles a diseñar sus productos de forma colaborativa.



El acuerdo, del que se desconoce el importe, delimita el papel de cada empresa: BandLab no tendrá poder de decisión desde el punto de vista editorial, por lo que su función se limitará a la creación de sinergias con la revista para mejorar su proyección en el mercado asiático. No obstante, se creará una empresa conjunta con sede en Singapur para desarrollar estos nuevos proyectos.



La start-up está dirigida por Kuok Meng Ru, de 28 años, miembro de una de las familias más ricas de Asia. La nueva entidad, llamada Rolling Stone International, estará dirigida por Kuok y organizará conciertos y eventos, informó Bloomberg News, "basándose en el atractivo y el reconocimiento de la marca a nivel mundial".



Kuok es el hijo del magnate del aceite de palma singapurense Kuok Khoon Hong, fundador de Wilmar International, el principal negociante del sector. También es el sobrino-nieto de Robert Kuok, el hombre más rico de Malasia, con un capital de más de $11.000 millones, según Forbes.



"El impacto de Rolling Stone en la cultura a lo largo de los años es inconmensurable y me siento honrado de entrar en el equipo en la nueva fase de su viaje", dijo Kuok.



BandLab Technologies ya es propietaria de una plataforma online para músicos, una web para componer música, un estudio que diseña accesorios para instrumentos y del principal distribuidor de equipos de audio del sureste de Asia.



"Estamos encantados de haber encontrado un socio extraordinario para Rolling Stone y ahora nos concentraremos en la expansión global de la marca", dijo Gus Wenner, responsable digital de Wenner Media en un comunicado.



La revista musical y de cultura popular Rolling Stone fue fundada en 1967 con un capital inicial de $7.500 por el padre de Gus Wenner, Jann S. Wenner, y Ralph Gleason.