80.000 votantes están habilitados en la Uagrm

La Corte Electoral Permanente (CEP) garantiza que mañana, desde las 8:00, se desarrollará la elección de rector y vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) en los recintos habilitados en la capital y en nueve localidades provinciales donde hay unidades académicas. Se ha mandado a imprimir 80.000 papeletas y han sido capacitados 1.600 agentes electorales.



El presidente de la CEP, Róger Guzmán, aseguró que ha sido repuesto el material electoral que resultó dañado la semana pasada en un confuso incendio cuyas causas son investigadas para determinar a los culpables.



Desde esta tarde se enviará el material a las provincias y el rector interino, Manfredo Menacho, ha instruido la suspensión de actividades académicas para posibilitar que los edificios sean habilitados como recintos electorales.



“A las 7:00 deben estar listos los recintos y desde las 8:00 se iniciará la elección, esperamos que emitan su voto unas 60.000 personas, aunque hay habilitadas 80.000”, aclaró Guzmán.



Para garantizar que haya un elevado porcentaje de votantes serán multados los docentes que no sufraguen con el descuento del 20% de su haber mensual y los alumnos serán castigados con Bs 1.000 y con la suspensión de la matrícula.



“Los alumnos que recién han ingreso a la Uagrm no podrán votar porque no están contemplados en el padrón con que fueron elegidos los 17 decanos, 17 subdecanos y 63 jefes de carrera, pues son parte del mismo proceso eleccionarios”, agregó Guzmán.



Por su parte, el rector Menacho manifestó que para garantizar que no haya desmanes la U ha contratado 100 guardias de seguridad privada. “Pedimos a los candidatos, estudiantes y docentes que tengan cordura, que sea una fiesta democrática”, acotó.



Referente a la renuncia del candidato Alfredo Jaldín, Guzmán dijo que la CEP no la ha recibido.



“Nos hemos enterado de esa supuesta renuncia por otros medios, pero aclaro que los candidatos pueden desistir momentos antes de la elección solo que la foto y sus frentes aparecerán en la papeleta “, añadió.