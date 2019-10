Las series que debes ver si extrañas Juego de Tronos

Faltan aproximadamente 10 meses para que Juego de Tronos (Games of Thrones ) regrese a las pantallas y a la vida de millones de fans, que hace una semana vieron conmovidos el final de su sexta temporada. Quedaron las discusiones y teorías sobre lo que pasará en la serie, que se acerca inevitablemente a su final, pero sobre todo quedó un gran vacio. ¿Hay vida más allá de Poniente? Sí, o al menos hay algunas opciones, aquí las repasamos.



1. El Último Reino (The Last Kingdom)

,

La BBC la describe como un "Juego de Tronos" de la vida real, ya que cuenta la historia real de lo que es hoy Inglaterra. Si lo que más extrañarás son las intrigas, traiciones y venganzas, esta es tu serie.



Esta historia introduce a Uhtred Ragnarson , un joven hijo de un noble sajón es secuestrado por los vikingos en las invasiones y ellos lo crían desde los diez años, enseñándole a ser un guerrero. Cuando asesinan a su padre vikingo, Uhtred se une al rey Alfredo de Wessex, único reino que resiste a los ataques vikingos. El rey, apodado Alfredo el Grande, se enfrenta a problemas políticos y religiosos para unificar los reinos y convertirlos en lo que hoy es el Reino Unido.,

2. Las Crónicas de Shannara (The Shannara Chronicles),

Si extrañas a los dragones o los relatos fantásticos de Juego de Tronos, en esta serie hallarás consuelo. ‘The Shannara Chronicles’ (Las crónicas de Shannara), es una serie que relata las aventuras de una princesa elfa, una ladrona y un muchacho medio elfo con una gran misión: detener la destrucción del mundo.



La serie está ambientada en una imaginaria civilización que renace luego de miles de años después de la destrucción de la humanidad. El planeta se encuentra dividido en las Cuatro Tierras, habitadas por seres de todo tipo: elfos, enanos, trols, gnomos, humanos.



3. Outlander



Es serie que mezcla elementos fantasiosos e históricos con un toque de romance, sexo y triángulos amorosos, suena a Juego de Tronos, ¿no?. Se trata de Outlander, una exitosa serie que además añade el elemento de los viajes en el tiempo.



El show se centra en una joven llamada Claire, que trabaja como enfermera y vive en 1945. Esta mujer es transportada a 1743 después de haber tocado un menhir. Para asegurar su seguridad, se casa con Jamie Fraser (Sam Heughan), un guerrero escocés y de esa relación surge un apasionado amor.



4. Vikingos,

La aclamada serie de History Channel es tan épica y violenta como Juego de Tronos. Su realismo ha sido uno de los factores más alabados por la audiencia. Es de esta lista el show más conocido.



"Vikingos’ narra la vida de un joven guerrero vikingo llamado Ragnar Lothbrok que como visionario y soñador luchará por conquistar las riquezas y las tierras que están más allá del mar Báltico. Por el camino tendrá que superar muchos obstáculos, desde desafiar al jefe local, la traición de miembros de su familia y foráneos o ser un buen rey.



5. La Reina Blanca (The White Queen)?

,

Esta serie cuenta la historia real en la que se basó George R. R. Martin para escribir "Juego de Tronos", la celebre Guerra de las dos Rosas, una guerra civil que enfrentó intermitentemente a los miembros y partidarios de la casa de Lancaster contra los de la casa de York



La historia está orientada sobre tres mujeres y su búsqueda de poder después de la coronación del joven Edward IV. Lejos de ser una historia románticas, relata con brillantez los juegos de poder que existían en los reinos antiguos.



*Esta nota se elaboró con datos de los blogs Xataka y Pizquita