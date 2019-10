Senadora llama a la "resistencia democrática" contra la vía por el Tipnis

La senadora beniana de Unidad Demócrata, Jeanine Añez, convocó este viernes a una "resistencia democrática" para evitar la construcción de la carretera que atraviese por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).



El jueves, el presidente Evo Morales dijo que la construcción de esta vía, Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, será construida.



"Yo pido a todo el país a que nos resistamos como en el pasado de manera democrática, en defensa de la naturaleza y principalmente de un área protegida. Reitero, es una propuesta de resistencia democrática con todos los mecanismos que la ley nos franquea", sostuvo la asambleísta.



Morales manifestó que el proyecto de carretera se realizará. "He escuchado buenas voces de los nuevos gobernadores de los departamentos de Beni y Cochabamba sobre el camino Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Este camino, compañeras y compañeros, sí se realiza. Primero, va a liberar al departamento de Beni. Segundo, va a haber mayor integración entre departamentos. Estamos convencidos de este tema. Son proyectos macro de esta región", expresó.



La senadora añadió que esta decisión del Gobierno se ejecutará porque los gobernadores de Beni y Cochabamba son del MAS y promoverán la construcción de la vía sin tomar en cuenta los daños y efectos contra el ecosistema que podría generar, además de la posibilidad de que la zona se convierta en productora de coca, materia prima del narcotráfico.



Indígenas poco sorprendidos



El presidente de la subcentral Tipnis, Fernando Vargas, lamentó las expresiones del presidente Morales aunque aseguró que no están sorprendidos porque sabían que el Gobierno nunca abandonó la idea de construir esta carretera.



"La lucha y la defensa de nuestro territorio continuará. No nos sorprende que el tema surja de nuevo, por eso venimos preparando dos acciones, una política y otra legal, para evitar que se realice este proyecto", dijo Vargas en declaraciones a EL DEBER.



La acción política es una marcha internacional, que aún no tiene fecha de realización ni recorrido seguro, que llame la atención de la región sobre el peligro de construir una vía en medio de una área protegida y, en segundo lugar, una acción legal, que es plantear un recurso legal que imposibilite al Gobierno que retome el proyecto vial.



"Una vez más están intentando violar la propia Constitución que ellos aprobaron y que defiende nuestros derechos como indígenas", agregó Vargas.



Marchas contra la carretera



Contra esa carretera, los indígenas del TIPNIS realizaron dos marchas nacionales, en 2011 y 2012, que fueron recibidas por miles de paceños. Un grupo perteneciente al denominado Conisur, en la parte sur del TIPNIS, realizó una marcha exigiendo la construcción del camino.



La primera marcha logró frenar la construcción de la vía, pero el gobierno aprobó después la realización de una "consulta previa", que estableció que las comunidades del TIPNIS sí aceptan el camino.