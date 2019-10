Muñoz: "no perderemos tiempo respondiendo"

En medio de una tensa semana de declaraciones y contra-declaraciones entre autoridades bolivianas y chilenas, este jueves el canciller de Chile, Heraldo Muñoz dijo el jueves, que ya no "perderán" el tiempo respondiendo a Bolivia sobre las acusaciones "infundadas" en contra del cónsul de su país en La Paz, Milenko Skoknic, y recomendó que El Vaticano y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya tomen nota de las acciones de Bolivia.



"No vamos a continuar los dimes y diretes en Bolivia, no vamos a seguir perdiendo el tiempo respondiendo todas las acusaciones infundadas, preferimos no responder y concentrarnos en nuestras cosas", expresó Muñoz el jueves en una entrevista concedida a radio Bio Bio.



Además el diplomático chileno aclaró que “no existe ninguna posibilidad” de que la CIJ le diga a Chile que debe entregar territorio a Bolivia, en el marco de la demanda marítima que presentó ante La Haya.



“Está claro, no hay ninguna posibilidad de que la Corte, ya se ahora o más adelante, le diga a Chile que entregue territorio. Eso no va a ocurrir, se los puedo garantizar”, señaló Muñoz.



Este jueves, el presidente Evo Morales, dentro del mensaje a la Nación en conmemoración al aniversario 190 de la independencia de Bolivia, expresó su optimismo en que "la Corte resuelva a favor de nuestro país la demanda marítima".



“Estoy seguro que vamos a ganar esta batalla para que Bolivia vuelva al Pacífico con soberanía”, afirmó Morales.



Bolivia interpuso una demanda ante La Haya en contra de Chile, en busca de una salida soberana al Océano Pacífico a través de acuerdos duraderos que resuelvan el tema de fondo que dejó al país sin salida al mar, luego de la invasión armada que sufrió en 1789. La CIJ deberá manifestarse sobre su competencia o no sobre el caso en cuestión.