Bolivia tiene tres respuestas para el juez: 1920, 1950 y 1975

8/05/2015



¿En qué fecha mantiene Bolivia que se concluyó un acuerdo respecto de la negociación relativa al acceso soberano? Esa es la pregunta que deberá responder hoy el equipo boliviano al juez de la Corte Internacional de Justicia (CIJ),Christopher Greenwood. Bolivia tiene tres fechas concretas, según analistas y fuentes políticas.



El historiador y diplomático Ramiro Prudencio aseguró que hubo intercambio de notas reversales en tres ocasiones, pero los abogados internacionalistas Ramiro Orías y Andrés Guzmán puntualizan dos. Coinciden en que esos documentos tienen rango de tratados y no llegaron a los congresos.



El acta protocolizada de 10 de enero de 1920 (pero, en este caso, previa al Pacto de Bogotá), en la que Chile, a través del embajador de ese país Emilio Bello Codesido, firmante del Tratado de 1904. “Vino a Bolivia en 1920 para suscribir un nuevo acuerdo, lo que demuestra que alguien que suscribió ese documento veía que era injusto para nuestro país”, señaló el historiador Prudencio.



El acta, según la fuente, decía que Chile estaba dispuesta a ceder un territorio al norte de Arica, en posesión de Chile.



Sin embargo, ese hecho estaba supeditado a que Chile había firmado otro tratado con Perú, el cual impedía disponer de ese territorio.



Fue por eso que el acta que modificó uno de los redactores del Tratado de 1904 estaba condicionado a que Chile y Perú alcancen un acuerdo.



Orías, Guzmán y Prudencio califican como otro documento las notas reversales de 1950, cuando Chile contesta el 20 de junio que ese país estaba dispuesto una negociación para solucional el tema.



Y tercero, en 1975, cuando en una nota al embajador boliviano dice que Chile pretende ceder territorio al norte de Arica, con plena soberanía, y pedía un canje de territorio.



Andrés Guzmán aseveró que Chile respondió ayer en su alegato a la pregunta planteada por Greenwood. “Ellos dijeron que no existe una fecha porque no hubo un acuerdo, no se llegó nunca a un acuerdo. No existe un pacto de contrayendo.



Sin embargo, reiteró que sí los hay. “Bolivia tiene que responder hoy que hubo en 1950 y en 1975, durante la negociación de Charaña, que fue encabezada por el expresidente Augusto Pinochet. Medios chilenos señalaron que esta mención incomodó a la misión chilena