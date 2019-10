Tablas churrasqueras con ¡las frases de Quintana!

"Mis hormonas amazónicas me dicen algo" es la frase que se lee en una de las tablas churrasqueras de madera que salieron a la venta este jueves.



"¡Tenemos la novedad! Llévese una tablita con los versos más románticos de la poesía actual" dice la publicación en Facebook que acompaña las imágenes de las tablas con las frases "Adios mi Rey" y "Como no quisiera ser piloto de su lancha".



Esas expresiones causaron polémica este martes luego de que el abogado de la exnovia de Evo Morales, Gabriela Zapata, presentase unos supuestos chats entre su defendida y el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a quién le atribuyó las románticas expresiones.



La propietaria del emprendimiento, Ciria Rivera, contó a EL DEBER que luego de ver la repercusión de esas expresiones, y con el afán de innovar en sus productos, se le ocurrió que podría plasmarlas en las tablas. "No sé a ciencia cierta si realmente el autor es el Ministro pero si estoy convencida de que causó mucho éxito", relató Rivera y añadió que "se dispararon los mensajes y pedidos".



Adiós mi Rey



Otra de las frases que está en las tablitas churrasqueras proviene de una carta que le mandó Zapata, desde la cárcel de Miraflores donde se encuentra detenida preventivamente, al ministro Quintana. En la misiva, se despide de la autoridad diciendo "Adiós mi Rey!!!".